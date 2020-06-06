شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تسجل 11.727 إصابة بكورونا في 5 أيام و"الصحة" تشدد على ضرورة التباعد والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المملكة في آخر خمسة أيام 11.727 إصابة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى 98.869.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (3121) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (98869) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (26402) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1484) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (1175) حالات تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (71791) حالة.

وأوضحت أن الحالات المسجلة وعددها (3121) حالة، 46% من الحالات تعود لسعوديين و54% لغير سعوديين، و31% من الحالات للإناث، و69% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 11%، والبالغين 84%.

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وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي : الرياض (900) حالة، وجدة (572) حالة، ومكة المكرمة (279) حالة، والمدينة المنورة (170) حالة، والدمام (149) حالة، والهفوف (144) حالة، والقطيف (121) حالة، والخبر (86) حالة، والطائف (76) حالة، والميرز(53) حالة، المزاحمية (51) حالة، والجبيل (49) حالة، وخميس مشيط (47) حالة، والظهران (36) حالة، والدرعية(28) حالة، وبريدة (26) حالة، وأحد رفيدة (24) حالة، وابها (19) حالة، والخرج (18) حالة، وحوطة بني تميم (17) حالة، والجفر (14) حالة، وصفوى (13) حالة، وجازان (13) حالة، وتجران (10) حالات ، ووادي الدواسر (10) حالات، وينبع (9) حالات، وظهران الجنوب (9) حالات، وبيشة (8) حالات، وتبوك (8) حالات، ووادي بن هشبل (7) حالات، ورأس تنورة (7) حالات، وعرعر (7) حالات، ورفائع الجمش (7) حالات، ومحايل عسير (6) حالات، وحفر الباطن (6) حالات، وعفيف (6) حالات، والخاصرة (6) حالات، وشقراء (6) حالات، والنعيرية (5) حالات، وحائل (5) حالات، والدلم (5) حالات، والقويغية (5) حالات، والنماص (4) حالات، وتبالة (4) حالات، والسليل (4) حالات، والعيون (3) حالات، والمخواة (3) حالات، والسحن (3) حالات، وتنومة (3) حالات، والبطحاء (3) حالات، ورابغ (3) حالات، وشرورة (3) حالات، وسكاكا حالتان، والعلا حالتان، ومهد الذهب حالتان، وسيت العلاية حالتان، والخفجي حالتان، وبقيق حالتان، والو عريش حالتان، وخليص حالتان، وليلى حالتان، والدوادمي حالتان، والرين حالتان، وجريملاء حالتان، ورويضة العرض حالتان، وحالة واجدة في كل من الباحة، والمندق، وبلجرشي، وطبرجل، والمظيلف، والقنفذة، ونمرة، الخرمة، والمحاني، وميسان، وسراة عبيدة، البشائر، وتثليث، وقرية العليا، وسلوى، والشملي، والعيدابي، وبيش، وخباش، والارطاوية، والبجادية، والمجمعة، ومرات، وساجر ، وتمير , فيما بلغ عدد الوفيات (676) حالات، بإضافة (34) حالة وفاة جديدة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (6761942) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (2763229) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (395409) ألف حالة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.