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2020-06-06 صور.. تأهيل 356 طبيبًا وممرضًا للتعامل مع الحالات الحرجة بحفر الباطن متابعات الخليج 365 - واس نفذت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب دروات تدريبية عن ُبعد لتطوير مهارات الممارسين الصحيين للتعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا المستجد COVID-19 وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة عبر مركز المهارات الفنية، حيث شارك فيها 356 طبيباً وممرضاً.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية طبقت صحة حفر الباطن معايير مكافحة العدوى والاشتراطات بالتباعد بين المتدربين بمسافة لا تقل عن مترين في مقر التدريب مع ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين، مؤكدةً سعيها إلى تطوير الخبرات والمهارات اللازمة وتقديم خدماتها بفعالية وكفاءة عالية الجودة بمحافظة حفر الباطن. Advertisements



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