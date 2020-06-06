الحالات الحرجة عند مستوى مقلق وإجمالي الإصابات يقارب 100 ألف

2020-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

اقتربت حصيلة إصابات كورونا في المملكة من الـ100 ألف بعد الإعلان عن تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة جديدة اليوم، فيما لا تزال الحالات الحرجة تواصل الصعود نحو مستوى مقلق.

ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى 98869 حالة فيما تعافى 71791 حالة بنسبة تزيد على 72%.

الحالات الحرجة تتزايد

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ووصلت الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالمستشفيات إلى 26402 منها 1484 حالة حرجة تتلقى العلاج في وحدات العناية المركزة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي حذر قبل أيام من تزايد حالات عدوى كورونا، مشيرًا إلى أن الحالات الحرجة وصلت إلى رقم مقلق خاصة بعد التزايد الملحوظ في الأيام الماضية، خصوصًا عند كبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة وبالأخص في مدينتي جدة والرياض.

وأوضحت الصحة في وقت سابق أن ارتفاع الحالات الحرجة يشير إلى انتشار نشط لفيروس كورونا، متابعةً أن هناك توصيات علمية بضرورة لبس الكمامة لمواجهة الفيروس.

سبل الوقاية من كورونا

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت الصحة التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.



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