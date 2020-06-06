محمد بن مسعود - الدمام - في اتصال هاتفي تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلسن آنن.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى التعاون المشترك في عدد من المجالات، كما جرى تناول تطورات فيروس كورونا المستجد وجهود البلدين في التعامل مع تداعياته.

"الجبير" يبحث مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية تطورات كورونا وجهود البلدين وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-06 تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلسن آنن.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى التعاون المشترك في عدد من المجالات، كما جرى تناول تطورات فيروس كورونا المستجد وجهود البلدين في التعامل مع تداعياته.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 Advertisements 04:54 PM في اتصال هاتفي في اتصال هاتفي تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلسن آنن.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى التعاون المشترك في عدد من المجالات، كما جرى تناول تطورات فيروس كورونا المستجد وجهود البلدين في التعامل مع تداعياته.

، "الجبير" يبحث مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية تطورات كورونا وجهود البلدين ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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