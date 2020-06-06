، بعد 97 يوماً.. "كورونا" في المملكة يقترب من 100 ألف إصابة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
اقترب عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية من حاجز الـ 100 ألف إصابة، بعد 97 يومًا من تسجيل أول حالة في المملكة.
وكانت المملكة قد سجلت أول حالة لفيروس كورونا المستجد في الثاني من شهر مارس الماضي من العام الجاري بالدمام.
وبلغ إجمالي عدد الحالات حتى اليوم، 98869 حالة إصابة بالفيروس وبفارق 1131 عن الرقم 100 ألف؛ منها 71791 حالة تماثلت للشفاء، و676 حالة وفاة، وتبقى 26402 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 1484 حالة حرجة.
وكان وزير الصحة قد أشار في وقتٍ سابق إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات يعتمد بالدرجة الأولى على تعاون والتزام الجميع بالإرشادات والتوجيهات.
وقال "الربيعة" حينها: من مبدأ الشفافية التي نحن ملتزمون بها، أشارككم نتائج أربع دراسات مختلفة قام عليها خبراء سعوديون ودوليون متخصصون في مجال الأوبئة، حيث توقعت هذه الدراسات أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولاً إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى، ولا شك أن التزامنا بالتعليمات والإجراءات بحذافيرها يقلل من أعداد الإصابات إلى الحد الأدنى، فيما سيؤدي عدم الالتزام إلى إرتفاع هائل في أعداد الإصابات.
بعد 97 يوماً.. "كورونا" في المملكة يقترب من 100 ألف إصابةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-06-06
اقترب عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية من حاجز الـ 100 ألف إصابة، بعد 97 يومًا من تسجيل أول حالة في المملكة.
وكانت المملكة قد سجلت أول حالة لفيروس كورونا المستجد في الثاني من شهر مارس الماضي من العام الجاري بالدمام.
وبلغ إجمالي عدد الحالات حتى اليوم، 98869 حالة إصابة بالفيروس وبفارق 1131 عن الرقم 100 ألف؛ منها 71791 حالة تماثلت للشفاء، و676 حالة وفاة، وتبقى 26402 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 1484 حالة حرجة.
وكان وزير الصحة قد أشار في وقتٍ سابق إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات يعتمد بالدرجة الأولى على تعاون والتزام الجميع بالإرشادات والتوجيهات.
وقال "الربيعة" حينها: من مبدأ الشفافية التي نحن ملتزمون بها، أشارككم نتائج أربع دراسات مختلفة قام عليها خبراء سعوديون ودوليون متخصصون في مجال الأوبئة، حيث توقعت هذه الدراسات أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولاً إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى، ولا شك أن التزامنا بالتعليمات والإجراءات بحذافيرها يقلل من أعداد الإصابات إلى الحد الأدنى، فيما سيؤدي عدم الالتزام إلى إرتفاع هائل في أعداد الإصابات.
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
04:53 PM
أول حالة للفيروس سُجلت في الثاني من شهر مارس الماضي
اقترب عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية من حاجز الـ 100 ألف إصابة، بعد 97 يومًا من تسجيل أول حالة في المملكة.
وكانت المملكة قد سجلت أول حالة لفيروس كورونا المستجد في الثاني من شهر مارس الماضي من العام الجاري بالدمام.
وبلغ إجمالي عدد الحالات حتى اليوم، 98869 حالة إصابة بالفيروس وبفارق 1131 عن الرقم 100 ألف؛ منها 71791 حالة تماثلت للشفاء، و676 حالة وفاة، وتبقى 26402 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 1484 حالة حرجة.
وكان وزير الصحة قد أشار في وقتٍ سابق إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات يعتمد بالدرجة الأولى على تعاون والتزام الجميع بالإرشادات والتوجيهات.
وقال "الربيعة" حينها: من مبدأ الشفافية التي نحن ملتزمون بها، أشارككم نتائج أربع دراسات مختلفة قام عليها خبراء سعوديون ودوليون متخصصون في مجال الأوبئة، حيث توقعت هذه الدراسات أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة ما بين 10 آلاف إصابة في حدها الأدنى، وصولاً إلى 200 ألف إصابة في حدها الأعلى، ولا شك أن التزامنا بالتعليمات والإجراءات بحذافيرها يقلل من أعداد الإصابات إلى الحد الأدنى، فيما سيؤدي عدم الالتزام إلى إرتفاع هائل في أعداد الإصابات.
، بعد 97 يوماً.. "كورونا" في المملكة يقترب من 100 ألف إصابة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 97 يوماً.. "كورونا" في المملكة يقترب من 100 ألف إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.