، بالصور.. تدريب 356 طبيباً وممرضاً للتعامل مع الحالات الحرجة بحفر الباطن ،

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نفذت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب دروات تدريبية عن بُعد لتطوير مهارات الممارسين الصحيين للتعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا المستجد COVID-19 وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة عبر مركز المهارات الفنية، حيث شارك فيها 356 طبيباً وممرضاً.
وفي إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية طبقت صحة حفر الباطن معايير مكافحة العدوى والاشتراطات بالتباعد بين المتدربين بمسافة لا تقل عن مترين في مقر التدريب مع ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين، مؤكدةً سعيها إلى تطوير الخبرات والمهارات اللازمة وتقديم خدماتها بفعالية وكفاءة عالية الجودة بمحافظة حفر الباطن.
بالصور.. تدريب 356 طبيباً وممرضاً للتعامل مع الحالات الحرجة بحفر الباطنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-06
نفذت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب دروات تدريبية عن بُعد لتطوير مهارات الممارسين الصحيين للتعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا المستجد COVID-19 وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة عبر مركز المهارات الفنية، حيث شارك فيها 356 طبيباً وممرضاً.
وفي إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية طبقت صحة حفر الباطن معايير مكافحة العدوى والاشتراطات بالتباعد بين المتدربين بمسافة لا تقل عن مترين في مقر التدريب مع ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين، مؤكدةً سعيها إلى تطوير الخبرات والمهارات اللازمة وتقديم خدماتها بفعالية وكفاءة عالية الجودة بمحافظة حفر الباطن.
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
04:53 PM
دورات لتطوير مهارات الممارسين الصحيين
نفذت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب دروات تدريبية عن بُعد لتطوير مهارات الممارسين الصحيين للتعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا المستجد COVID-19 وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة عبر مركز المهارات الفنية، حيث شارك فيها 356 طبيباً وممرضاً.
وفي إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية طبقت صحة حفر الباطن معايير مكافحة العدوى والاشتراطات بالتباعد بين المتدربين بمسافة لا تقل عن مترين في مقر التدريب مع ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين، مؤكدةً سعيها إلى تطوير الخبرات والمهارات اللازمة وتقديم خدماتها بفعالية وكفاءة عالية الجودة بمحافظة حفر الباطن.
، بالصور.. تدريب 356 طبيباً وممرضاً للتعامل مع الحالات الحرجة بحفر الباطن ،
المصدر : الخليج 365
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