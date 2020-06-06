، بعد إعلان تسجيل 3121 حالة جديدة.. "الصحة" تؤكد أهمية التباعد الاجتماعي ،

محمد بن مسعود - الدمام - الإصابات اليوم: 46% لمواطنين و54% لغير سعوديين و31% إناث و69% ذكور و11% أطفال

أعلنت "الصحة"، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 3121 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 98869 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 26402 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1484 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد 1175 حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 71791 حالة.

وقالت بأن الحالات المسجلة وعددها 3121 حالة، 46% من الحالات تعود لسعوديين و54% لغير سعوديين، و31% من الحالات للإناث، و69% ذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 11%، والبالغين 84%.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض 900 حالة، وجدة 572 حالة، ومكة المكرمة 279 حالة، والمدينة المنورة 170 حالة، والدمام 149 حالة، والهفوف 144 حالة، والقطيف 121 حالة، والخبر 86 حالة، والطائف 76 حالة، والميرز 53 حالة، المزاحمية 51 حالة، والجبيل 49 حالة، وخميس مشيط 47 حالة، والظهران 36 حالة، والدرعية 28 حالة، وبريدة 26 حالة، وأحد رفيدة 24 حالة، وأبها 19 حالة، والخرج 18 حالة، وحوطة بني تميم 17 حالة، والجفر 14 حالة، وصفوى 13 حالة، وجازان 13 حالة، وتجران 10 حالات، ووادي الدواسر 10 حالات، وينبع 9 حالات، وظهران الجنوب 9 حالات، وبيشة 8 حالات، وتبوك 8 حالات، ووادي بن هشبل 7 حالات، ورأس تنورة 7 حالات، وعرعر 7 حالات، ورفائع الجمش 7 حالات، ومحايل عسير 6 حالات، وحفر الباطن 6 حالات، وعفيف 6 حالات، والخاصرة 6 حالات، وشقراء 6 حالات، والنعيرية 5 حالات، وحائل 5 حالات، والدلم 5 حالات، والقويعية 5 حالات، والنماص 4 حالات، وتبالة 4 حالات، والسليل 4 حالات، والعيون 3 حالات، والمخواة 3 حالات، والسحن 3 حالات، وتنومة 3 حالات، والبطحاء 3 حالات، ورابغ 3 حالات، وشرورة 3 حالات، وسكاكا حالتان، والعلا حالتان، ومهد الذهب حالتان، وسيت العلاية حالتان، والخفجي حالتان، وبقيق حالتان، والو عريش حالتان، وخليص حالتان، وليلى حالتان، والدوادمي حالتان، والرين حالتان، وحريملاء حالتان، ورويضة العرض حالتان، وحالة واجدة في كل من الباحة، والمندق، وبلجرشي، وطبرجل، والمظيلف، والقنفذة، ونمرة، الخرمة، والمحاني، وميسان، وسراة عبيدة، البشائر، وتثليث، وقرية العليا، وسلوى، والشملي، والعيدابي، وبيش، وخباش، والارطاوية، والبجادية، والمجمعة، ومرات، وساجر، وتمير.

كما بلغ عدد الوفيات 676 حالة، بإضافة 34 حالة وفاة جديدة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد COVID-19 حول العالم بلغت 6761942 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 2763229 مليون حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات نحو 395409 ألف حالة.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد"، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

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