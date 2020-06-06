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شهدت مكة المكرمة، اليوم، تسجيل 279 إصابة جديدة بكورونا، كما سجلت 251 حالة تعافٍ جديدة، و8 حالة وفاة.
وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها العاصمة المقدسة منذ بداية تفشي الفيروس حتى اليوم، 16993 حالة، منها؛ 3561 حالة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و13165 حالة تماثلت للشفاء، و267 حالة وفاة.
مكة.. 279 إصابة بكورونا و251 متعافياً و8 وفيات اليومعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-06-06
شهدت مكة المكرمة، اليوم، تسجيل 279 إصابة جديدة بكورونا، كما سجلت 251 حالة تعافٍ جديدة، و8 حالة وفاة.
وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها العاصمة المقدسة منذ بداية تفشي الفيروس حتى اليوم، 16993 حالة، منها؛ 3561 حالة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و13165 حالة تماثلت للشفاء، و267 حالة وفاة.
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
04:31 PM
إجمالي حالات الشفاء من الفيروس وصلت 13165
شهدت مكة المكرمة، اليوم، تسجيل 279 إصابة جديدة بكورونا، كما سجلت 251 حالة تعافٍ جديدة، و8 حالة وفاة.
وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها العاصمة المقدسة منذ بداية تفشي الفيروس حتى اليوم، 16993 حالة، منها؛ 3561 حالة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، و13165 حالة تماثلت للشفاء، و267 حالة وفاة.
، مكة.. 279 إصابة بكورونا و251 متعافياً و8 وفيات اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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