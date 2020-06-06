، الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا ،

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها لم تسجل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في فلسطين.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان اليوم: حصيلة الإصابات المسجلة استقرت عند 643 إصابة، منها 319 في محافظة القدس، و254 في المحافظات الشمالية، و70 إصابة في المحافظات الجنوبية، مؤكدة أن نسبة التعافي ارتفت إلى 86.3% من مجمل الإصابات.
وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 555 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و221 في باقي المحافظات الشمالية، و41 في المحافظات الجنوبية، مبينة أن عدد الحالات النشطة بالفيروس انخفضت إلى 83 حالة، بينها 23 في محافظة القدس، و32 في باقي المحافظات الشمالية، و28 في قطاع غزة.
وأوضحت أن 32 حالة أدخلت إلى الحجر المنزلي خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يبلغ عدد الموجودين الآن في الحجر المنزلي في جميع المحافظات 2631 حالة .
الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-06
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها لم تسجل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في فلسطين.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان اليوم: حصيلة الإصابات المسجلة استقرت عند 643 إصابة، منها 319 في محافظة القدس، و254 في المحافظات الشمالية، و70 إصابة في المحافظات الجنوبية، مؤكدة أن نسبة التعافي ارتفت إلى 86.3% من مجمل الإصابات.
وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 555 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و221 في باقي المحافظات الشمالية، و41 في المحافظات الجنوبية، مبينة أن عدد الحالات النشطة بالفيروس انخفضت إلى 83 حالة، بينها 23 في محافظة القدس، و32 في باقي المحافظات الشمالية، و28 في قطاع غزة.
وأوضحت أن 32 حالة أدخلت إلى الحجر المنزلي خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يبلغ عدد الموجودين الآن في الحجر المنزلي في جميع المحافظات 2631 حالة .
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
04:25 PM
العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 555 شخصًا
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها لم تسجل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في فلسطين.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في بيان اليوم: حصيلة الإصابات المسجلة استقرت عند 643 إصابة، منها 319 في محافظة القدس، و254 في المحافظات الشمالية، و70 إصابة في المحافظات الجنوبية، مؤكدة أن نسبة التعافي ارتفت إلى 86.3% من مجمل الإصابات.
وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 555 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و221 في باقي المحافظات الشمالية، و41 في المحافظات الجنوبية، مبينة أن عدد الحالات النشطة بالفيروس انخفضت إلى 83 حالة، بينها 23 في محافظة القدس، و32 في باقي المحافظات الشمالية، و28 في قطاع غزة.
وأوضحت أن 32 حالة أدخلت إلى الحجر المنزلي خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يبلغ عدد الموجودين الآن في الحجر المنزلي في جميع المحافظات 2631 حالة .
، الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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