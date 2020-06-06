، النرويج: 18 إصابة جديدة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع الإجمالي إلى 8522 شخصًا

أعلن المعهد النرويجي للصحة العامة، اليوم، تسجيل 18 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، من دون تسجيل وفيات جديدة بسبب بالفيروس.

وأوضح المعهد النرويجي في بيان أن الحالات الجديدة أدت إلى ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا إلى 8522 شخصًا.

وأشار إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة نتيجة للفيروس ليستقر العدد الإجمالي للمتوفين عند 238 متوفى .