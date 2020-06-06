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أعلن المعهد النرويجي للصحة العامة، اليوم، تسجيل 18 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، من دون تسجيل وفيات جديدة بسبب بالفيروس.
وأوضح المعهد النرويجي في بيان أن الحالات الجديدة أدت إلى ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا إلى 8522 شخصًا.
وأشار إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة نتيجة للفيروس ليستقر العدد الإجمالي للمتوفين عند 238 متوفى .
النرويج: 18 إصابة جديدة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-06
أعلن المعهد النرويجي للصحة العامة، اليوم، تسجيل 18 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، من دون تسجيل وفيات جديدة بسبب بالفيروس.
وأوضح المعهد النرويجي في بيان أن الحالات الجديدة أدت إلى ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا إلى 8522 شخصًا.
وأشار إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة نتيجة للفيروس ليستقر العدد الإجمالي للمتوفين عند 238 متوفى .
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
04:19 PM
ارتفاع الإجمالي إلى 8522 شخصًا
أعلن المعهد النرويجي للصحة العامة، اليوم، تسجيل 18 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، من دون تسجيل وفيات جديدة بسبب بالفيروس.
وأوضح المعهد النرويجي في بيان أن الحالات الجديدة أدت إلى ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا إلى 8522 شخصًا.
وأشار إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة نتيجة للفيروس ليستقر العدد الإجمالي للمتوفين عند 238 متوفى .
، النرويج: 18 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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