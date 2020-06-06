تقويم التعليم: 96% من الطلبة أدوا الاختبار التحصيلي التجريبي بنجاح

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم السبت، عن إجراء %96 من الطلبة الاختبار التحصيلي التجريبي «عن بعد» من المنازل بنجاح.

وأوضحت الهيئة –عبر حسابها بتويتر- أن التجربة تؤكد استعداد الطلبة وجاهزيتهم للتعامل مع البرنامج.

وأشارت الهيئة إلى أن الاختبار التحصيلي عن بعد يتم عبر خيارين، الأول في المنزل، والثاني في المقرات.

أمّا عن الاختبار التحصيلي في المنزل فقد انتهت تجربة الاختبار التحصيلي عن بعد بنجاح، وكانت فترة التجريب للتأكّد من جاهزية استخدام التقنية وجودة المراقبة الذكية.

وأضافت أن 96% من الطلبة أنهوا تجربة الاختبار التحصيلي عن بعد دون عوائق، وأن 247 ألف طالب وطالبة مسجلون في أداء الاختبار التحصيلي عن بعد من المنزل.

وأشارت الهيئة إلى أن تنفيذ الاختبار التحصيلي عن بعد بالمنزل سيكون يومي الإثنين والثلاثاء القادمين (16- 17 شوال 1441)، مع تخصيص يوم للطلاب الذين واجهتهم إشكاليات تقنية خلال فترة الاختبار.

أمّا عن الاختبار عن بعد في المقرات، فسيتم تنفيذ الاختبار التحصيلي «حضوريا» باستخدام نفس المنصة والنماذج، وسيكون المكان في مراكز الاختبارات المحوسب في المملكة التابعة للهيئة.

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وسيتم الاختبار من يوم الإثنين 16شول إلى الخميس 26 شوال.

وأوضحت أن الاختبار متاح لمن لا تتوفر لديه المتطلبات التقنية أو لأي سبب يمنعه من تأدية الاختبار عن بعد بالمنزل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا.

وأضافت هيئة تقويم التعليم، أنه سيتم توفير نفس المسودة الإلكترونية والآلة الحاسبة الإلكترونية على منصة الاختبار في كلا الخيارين (المنزل– المقرات)

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