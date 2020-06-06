تطبيق توكلنا: نقبل التصاريح الورقية والإلكترونية

ردًّا على استفسار مواطن
أكد تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أنه يقبل التصاريح الورقية والإلكترونية.
وذكر التطبيق -عبر حسابه بتويتر- أنه «في المرحلة الحالية يقبل تصريحًا ورقيًّا أو إلكترونيًّا عبر التطبيق».
جاء ذلك ردًّا على استفسار من مواطن في مدينة جدة، لديه تصريح ورقي مختوم من الداخلية، لكنه غير مضاف على تطبيق توكلنا.
في السياق ذاته، أوضح التطبيق أن تصاريح الخروج التي تمنح عبر «توكلنا» يكون استخدامها داخل المدينة فقط، مع العلم أن كل تصريح له ضوابط محددة، وفي كل الحالات يجب الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية.
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