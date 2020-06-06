بدء ضخ مياه "المشروع الشامل" لمحافظة الشملي

بدأت شركة المياه الوطنية ممثلة بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل، الضخ الرسمي لمياه "المشروع الشامل" لمحافظة الشملي، غرب مدينة حائل بـ160 كيلومترًا.

ويتم ضخ المياه عبر الخطوط الناقلة من محطة تنقية مياه الشرب في حقل الشقيق شمال شرق حائل، مرورًا بخزانات مياه بزاخة، ووصولًا إلى محافظة الشملي بأطوال خطوط ناقلة تقدر بمسافة 247 كيلومترًا، وبقطر 600 ملم، وذلك وفقًا لخطط رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات بمنطقة حائل.

وتضمن المشروع تنفيذ أطوال شبكة تقدر بـ131,695 مترًا طوليًّا، وتنفيذ ما يقارب 1480 توصيلة منزلية، وتنفيذ خزان أرضي بسعة عشرة آلاف متر مكعب.

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وبيّنت المديرية العامة لخدمات المياه بحائل، أن المشروع سيخدم أكثر من عشرة آلاف مستفيد، بعدما تمت عملية تحديث بيانات العملاء لجميع العقارات بالمحافظة، فيما سيتم الاستغناء عن 655 صهريج شهريًّا بسعة 11 متر مكعب شهريًّا.

وتقدر تكلفة تنفيذ المشاريع بمحافظة الشملي من شبكات المياه والخزان والخط ناقل، بتكلفة إجمالية للأعمال المنفّذة بأكثر من 67 مليون ريال.

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