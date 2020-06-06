القبض على مقيم عربي يروج لبيع معقمات مقلدة بعلامة تجارية مزيفة

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيم عربي في العقد الرابع من العمر، يقوم بالترويج لبيع معقّمات مقلدة بشعارات مزيفة لعلامات تجارية، وتزوير مستندات لشركات متخصصة. جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري. وذكر التويجري أن الجهات الأمنية ضبطت (1000) عبوة معقمات مقلدة بمستودعٍ يديره المتهم بحي السلي شرق الرياض. وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض أنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافّة، لإحالته إلى النيابة العامة.

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