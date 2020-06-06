بالصور.. صحة حفر الباطن تدرب 83 طبيبًا و273 ممرضًا على الحالات الحرجة

اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا
بدأت صحة حفر الباطن -ممثلة بإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب- تطوير مهارات الممارسين الصحيين للتعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا المستجد.
حيث تم تدريب 83 طبيبًا، و273 ممرضًا، وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة عبر مركز المهارات الفنية، وذلك بعد اجتياز التدريب النظري والعملي عبر منصة التدريب للإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب للممارسين الصحيين لتخصص الأطباء بنسبة 111% ولتخصص التمريض بنسبة 108%.
وفي إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، طبقت صحة حفر الباطن معايير مكافحة العدوى والاشتراطات بالتباعد بين المتدربين بمسافة لا تقل عن مترين في مقر التدريب، مع ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين.
وتسعى صحة حفر الباطن لتطوير الخبرات والمهارات اللازمة وتقديم خدماتها بفعالية وكفاءة عالية الجودة بمحافظة حفر الباطن.
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