فهد الهريفي عن تغريدته المثيرة للجدل: أعتذر لعدم إيضاحي مقصدي.. وقرارات الداخلية هي الأهم

قدم لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق، «فهد الهريفي»، اليوم السبت اعتذارًا عن تغريدة كتبها، ثم حذفها في وقت سابق بعد إثارتها للجدل، موضحًا أنه أسيء فهم التغريدة.

وقال الهريفي –عبر حسابه بتويتر- «غردت مساء البارحة بتغريدة كنت قاصدًا فيها أن جميع الإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الداخلية هي الأهم».

وتابع «وهناك من فهمها بشكل آخر.. ولذلك أزلتها في حينها.. وأعتذر لعدم إيضاحي لمقصدي بالعبارات الصحيحة»، مضيفًا «اللهم اكشف الغمّة عن هذه الأمّة، وأدم على هذه البلاد أمنها وأمانها».

وكانت النيابة العامة، أمرت أمس الجمعة، بالقبض على فهد الهريفي، بعد نشره تغريدة مثيرة للجدل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قام بحذفها في وقت لاحق.

وقام الهريفي بالتعقيب على تغريدة من حساب وزارة الداخلية تتحدَّث عن الأوضاع والإجراءات المتبعة في جدّة للحدّ من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، قائلًا: «مع هذا الكلام وتلك البيانات، لا أستبعد عودة الدوري.. تعودنا الهلال فوق كل شيء حتى لو كانت حياة أو موت».

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي؛ بشأن قيام شخص بالتعصب الرياضي المخالف لعادات مجتمعنا العريقة، وما ذكره من إسقاط تداعيات تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا في محافظة جدة المعلن عنها مؤخرًا لمصلحة نادٍ رياضي في تحقيق الدوري. حسب زعمه.

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وبدأت وزارة الداخلية اليوم السبت، إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا، ومن ضمنها منع التجول من الثالثة عصرًا وحتى السادسة صباحًا.

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