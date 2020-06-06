شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 1175 حالة تعافي جديدة من كورونا وإصابة 3121 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3121 إصابة بفيروس كورونا المستجد و 1175 حالة تعافي، ليصل مجموع المتعافين إلى 71,791 حالة و تسجيل34 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 676 حالة.

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