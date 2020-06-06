شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 67 مليون ريال .. بدء ضخ مياه المشروع الشامل بـ«الشملي» والان نبدء بالتفاصيل

بدأت شركة المياه الوطنية ممثلة بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل في الضخ الرسمي لمياه المشروع الشامل (لمحافظة الشملي) غرب مدينة حائل 160كم، وذلك عبر الخطوط الناقلة من محطة تنقية مياه الشرب في حقل الشقيق شمال شرق حائل، مرورًا بخزانات مياه بزاخة ووصولاً إلى محافظة الشملي بأطوال خطوط ناقلة تقدر بمسافة (247) كم بقطر (600) ملم، وذلك وفقًا لخطط رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات بمنطقة حائل.

وتضمن المشروع تنفيذ أطوال شبكة تقدر بـ(131,695) متراً طولياً وتنفيذ ما يقارب (1,480) توصيلة منزلية وتنفيذ خزان أرضي بسعة (10,000) م3. وبيّنت المديرية العامة لخدمات المياه بحائل، أن المشروع سيخدم ما يقارب (10,360) مستفيداً وتمت عملية تحديث بيانات العملاء لجميع العقارات بالمحافظة، وسيتم الاستغناء عن (655) صهريج شهرياً بسعة (11) م3 شهرياً.

وتقدر تكلفة تنفيذ المشاريع بمحافظة الشملي من شبكات المياه والخزان والخط ناقل بتكلفة إجمالية للأعمال المنفذة بـ (67,610,077) ريالاً.