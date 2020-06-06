شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مقيم عربي روج لبيع معقمات مقلدة بشعارات مزيفة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على ( مقيم عربي في العقد الرابع من العمر) ، يقوم بالترويج لبيع معقمات مقلدة بشعارات مزيفة لعلامات تجارية، وتزوير مستندات لشركات متخصصة، حيث ضُبطت (1000) عبوة معقمات مقلدة بمستودعٍ يديره بحي السلي شرق الرياض.

وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة ، لإحالته إلى النيابة العامة.