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رئيس الأرصاد: رغم كورونا الأثر إيجابي عالمياً في خفض التلوث
9 طرق للمحافظة على البيئة
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
أكد الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالرحمن الطريقي، أنه رغم اللازمة الكبيرة التي حلت بالعالم بسبب جائحة كورونا لكنَّ أثراً جيداً على الطبيعة والتنوع الإحيائي ظهر واضحاً خلال اللازمة بسبب الإجراءات التي اتخذتها دول العالم.
وقال تزامناً مع اليوم العالمي للبيئة: إن هذه الإجراءات ساهمت في خفض التلوث وعودة الحياة لبعض المناطق المتضررة بيئياً يجعلنا أكثر اهتماماً في الحفاظ على الطبيعة.
وفي سياق متصل، حددت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ٩ طرق للمحافظة على البيئة وذلك في إنفوجرافيك بحسابها في تويتر وهي:
⁃ إغلاق الأنوار عند الخروج من الغرفة.
⁃ المحافظة على الأشجار والنباتات.
⁃ رمي النفايات في الأماكن المخصصة.
⁃ زراعة الأشجار.
⁃ المحافظة على المياه.
⁃ استخدام وجهي الورقة عند الكتابة أو الطباعة.
⁃ طلب الأكل الذي تحتاجه فقط.
⁃ مشاركة الكتب التي انتهى منها الآخرون.
⁃ عدم الإساءة للحيوانات.
وكانت السعودية قد شاركت دول العالم في يوم البيئة العالمي تحت شعار التنوع البيولوجي وارتباطه بالإنسان، إذ أكدت التقارير البيئية العالمية أن التنوع البيولوجي هو الأساس الذي يدعم جميع أشكال الحياة على الأرض وتحت سطح الماء، فهو يؤثر على كل جانب من جوانب صحة الإنسان، ويوفر الهواء النقي والمياه، والأغذية المغذية، والفهم العلمي ومصادر الأدوية، ومقاومة الأمراض الطبيعية، والتخفيف من وطأة تغير المناخ، ويؤثر تغيير أو إزالة عنصر واحد من هذه الشبكة على نظام الحياة بأكمله ويمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية.
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