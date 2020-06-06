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مكة المكرمة تتصدر حرارة المدن بـ٤٦ مئوية .. غداً
العاملون في الميدان ينصحون بالماء لمواجهة الطقس
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
أوضحت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن معظم مدن السعودية ما زالت تسجل ارتفاعاً في درجات الحرارة، إذ تسجل مكة المكرمة غداً ٤٦ درجة، والمدينة المنورة ٤٢ مئوية، والرياض ٤٣، الدمام والأحساء ٤٤، جدة ٣٥ مئوية، بريدة ٤١.
وبينت أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق المملكة وأجزاء من مناطق الرياض، القصيم، نجران والمدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف.
وأكدت إن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ستكون في الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة.
إلى ذلك نصح استشاري طب الباطنة الدكتور عصام طوخي بتناول السوائل لتعويض ما يفقده الجسم وخصوصاً العاملين في الميدان ولا سيما منسوبي المرور والشرطة الذين يعملون مع إجراءات الحظر في فترة الظهيرة، داعياً إلى عدم تناول المشروبات الغازية أو الشاي والقهوة مع ارتفاع الحرارة والتواجد الخارجي لسد العطش لأنها تسبب العطش أكثر لكونها تحتوي على الكافيين، واستبدال ذلك بشرب الماء أو العصير طازج.
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