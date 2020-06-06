9 نصائح للوقاية من سعفة القدم 

2020-06-06

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر طبيب الجلدية الدكتور هيثم محمود شاولي من تجاهل علاج مرض القدم الرياضية، موضحاً لـ” متابعات الخليج 365 ” أن مرض القدم الرياضية أو ما يعرف بمرض سعفة القدم هو مرض جلدي مُعدٍ، ينشأ عادة بين أصابع القدم بعدوى فطرية، والأشخاص الذين يمارسون الرياضة أكثر تعرضاً له، أو الذين تتعرق أقدامهم بشكل كبير عند ارتداء أحذية ضيقة.

وألمح إلى أن هذا المرض يسبب بعض الفطريات، ويمكن أن ينتقل المرض إلى باقي أجزاء الجسم إذ تتضمن علامات الإصابة بالقدم الرياضية، وأعراضها، الإصابة بطفح متقشر بين أصابع القدم، كما تسبب حكة وشعوراً بالوخز، وينتشر مرض القدم الرياضية عن طريق الأرضيات، أو المناشف، أو الملابس الملوثة، ويمكن علاجه باستخدام الأدوية المضادة للفطريات، كما يمكن الوقاية منه بتجفيف القدمين بعد غسلهما، وقبل ارتداء الأحذية.

وعن العلاج أوضح أنه لا بد من استخدام مضادات الفطريات كالمراهم أو محاليل أو مساحيق وعند عدم الاستجابة قد يتم وصف حبوب مضادة للفطريات، تؤخذ عن طريق الفم.

وقدم الدكتور شاولي ٩ نصائح للوقاية من المرض وهي:

⁃ غسل القدمين باستخدام الصابون، خصوصاً بين الأصابع.

⁃ الحرص على تجفيف القدم، وتحديداً بين الأصابع بعد غسلها.

⁃ تقليم أظافر القدمين، والمحافظة على نظافتهما.

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⁃ تجنب المشي حافي القدمين في غرف خلع الملابس، أو الحمامات العامة.

⁃ اختيار جوارب مصنوعة من ألياف طبيعية مثل الصوف والقطن مع الحرص على تغييرها بانتظام.

⁃ ترك الحذاء في الهواء الطلق لمدة يوم كامل قبل ارتدائه مرة أخرى.

⁃ ارتداء الأحذية المريحة التي تمتاز بتهوية جيدة.

⁃ التأكد من جفاف القدمين قبل لبس الجوارب، والأحذية.

⁃ عدم مشاركة الأغراض الشخصية مع الآخرين.

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