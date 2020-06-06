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أقرت جامعة الملك خالد دعم 45 مشروعاً بحثياً؛ لدراسة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري، أنه تم تشكيل لجنة إشرافية تضم في عضويتها عددًا من المختصين لمتابعة سير المشروعات البحثية المقدمة.
وأبان "العمري" أن الجامعة بادرت بتقديم عدة مشاريع ومبادرات أخرى منها مشروع "تطوير وتصنيع منتجات الوقاية الصحية"، الذي قدمته كلية الهندسة بالجامعة ضمن مبادرة "نشامى عسير"، الذي دشنه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وقد بدأ المشروع في تزويد عدد من الجهات بالمنطقة كالأمانة وصحة عسير بمنتجات الوقاية الصحية من فيروس كورونا.
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 02:39 PM
تفاعل مع مبادرة "نشامى عسير" التى أطلقها "تركي بن طلال"..تطوير وتصنيع
أقرت جامعة الملك خالد دعم 45 مشروعاً بحثياً؛ لدراسة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري، أنه تم تشكيل لجنة إشرافية تضم في عضويتها عددًا من المختصين لمتابعة سير المشروعات البحثية المقدمة.
وأبان "العمري" أن الجامعة بادرت بتقديم عدة مشاريع ومبادرات أخرى منها مشروع "تطوير وتصنيع منتجات الوقاية الصحية"، الذي قدمته كلية الهندسة بالجامعة ضمن مبادرة "نشامى عسير"، الذي دشنه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وقد بدأ المشروع في تزويد عدد من الجهات بالمنطقة كالأمانة وصحة عسير بمنتجات الوقاية الصحية من فيروس كورونا.
، بعد "منتجات الوقاية".. 45 مشروعاً بحثياً لدراسة "كورونا" بجامعة الملك خالد ،
المصدر : الخليج 365
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