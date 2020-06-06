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سجلت اليابان 55 إصابة وأربع حالات وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها اليوم: بعد إعلان هذه النتائج ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 17159 إصابة والوفيات إلى 914 حالة وفاة.
واستأنفت العديد من المناطق في جميع أنحاء اليابان أعمالها بالكامل الاثنين الماضي، بعد أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ قبل أسبوع على خلفية انخفاض حالات الإصابة الجديدة.
فيروس كورونا الجديد
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 02:42 PM
4 وفيات ترفع العدد الإجمالي إلى 914اليابان تسجل 55 إصابة جديدة بكورونا
سجلت اليابان 55 إصابة وأربع حالات وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها اليوم: بعد إعلان هذه النتائج ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 17159 إصابة والوفيات إلى 914 حالة وفاة.
واستأنفت العديد من المناطق في جميع أنحاء اليابان أعمالها بالكامل الاثنين الماضي، بعد أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ قبل أسبوع على خلفية انخفاض حالات الإصابة الجديدة.
، اليابان تسجل 55 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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