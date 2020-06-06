، "إن لم تلتزم ستهزمنا أنت".. فيديو من مكة يربط غزوة أحُد بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - نشرته المدينة الطبية وأكدت على ما وضعت المنظمات الصحية من إجراءات

ربطت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، في فيديو توعوي، غزوة أحُد وفيروس كورونا.

وقالت المدينة الطبية: إن خمسين رامياً كانوا سبب هزيمة المسلمين في غزوة أحد، وإن لم تلتزم بالتعليمات ستهزمنا أنت.

وأضافت: "وضعت المنظمات الصحية إجراءات وقائية للوقاية من هذا الوباء، لنعتمد على تقيد كل منا لمواجهة هذه الجائحة للقضاء عليها". فيروس كورونا الجديد