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ربطت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، في فيديو توعوي، غزوة أحُد وفيروس كورونا.
وقالت المدينة الطبية: إن خمسين رامياً كانوا سبب هزيمة المسلمين في غزوة أحد، وإن لم تلتزم بالتعليمات ستهزمنا أنت.
وأضافت: "وضعت المنظمات الصحية إجراءات وقائية للوقاية من هذا الوباء، لنعتمد على تقيد كل منا لمواجهة هذه الجائحة للقضاء عليها". فيروس كورونا الجديد
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 02:25 PM
نشرته المدينة الطبية وأكدت على ما وضعت المنظمات الصحية من إجراءات
ربطت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، في فيديو توعوي، غزوة أحُد وفيروس كورونا.
وقالت المدينة الطبية: إن خمسين رامياً كانوا سبب هزيمة المسلمين في غزوة أحد، وإن لم تلتزم بالتعليمات ستهزمنا أنت.
وأضافت: "وضعت المنظمات الصحية إجراءات وقائية للوقاية من هذا الوباء، لنعتمد على تقيد كل منا لمواجهة هذه الجائحة للقضاء عليها".
، "إن لم تلتزم ستهزمنا أنت".. فيديو من مكة يربط غزوة أحُد بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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