توفير دواء «فافيبيرا فير» الواعد بعلاج المصابين بكورونا في المملكة

أعلنت شركة «سدير فارما» للأدوية عن تصنيع دواء «فافيبيرافير» (Favipiravir) الذي يعتبر أحد الأدوية الواعدة في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، لتوفيره في السعودية.

وأثبت دواء «فافيبيرافير» فاعليته ضد أوبئة الإنفلونزا، كما يجرى حاليًا العمل على تقييمه من خلال الاختبارات السريرية لتقصي إمكانية استخدامه لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد في عدد من دول العالم.

وقالت الشركة (أحد المشاريع النوعية في المملكة والشرق الأوسط) إنّها تعاون مع شركة «تشجيانغ هيسون» الدوائية، المرخصة رسمية من شركة «فيوجي فيلم» بتصنيع دواء «فافيبيرافير» لتوفيره في السعودية.

وأشارت إلى أن تلك الخطوة تأتي انطلاقًا من ضرورة توفير الأدوية، واستمرارًا لعملية التطوير لمواكبة المتغيرات لتجاوز جائحة كورونا وزيادة إنتاجها ومخزونها الاستراتيجي لأدوية علاج السرطان وأمراض الدم بما يكفي ويتناسب مع احتياجات الجهات الصحية تعزيزًا للأمن الدوائي داخل المملكة.