مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يستعرض دور المرأة وتحديات التمكين

يعتزّم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، تنظيم لقاء «عن بُعد» حول تمكين المرأة في المجتمع تحت عنوان: «دور المرأة الوطني وتحديات التمكين».

ويستضيف اللقاء كلًا من: نورة الشعبان عضو مجلس الشورى، والدكتورة هند الزاهد وكيلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتمكين، وخلود الدخيل العضو المنتدب لمجموعة الدخيل المالية، والدكتورة البندري الربيعة مديرة الدراسات والمعلومات بأكاديمية تطوير القيادات الإدارية.

وقال الأمين العام لمركز مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الدكتور عبدالله الفوزان: إنَّ اللقاء يقام الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين القادم (8 يونيو 2020م)، وتديره الدكتورة ناهد باشطح مؤسس أبعاد لصناعة المحتوى الرقمي، وذلك عبر تطبيق زوم من خلال الرابط بالضغط هنا.

وأشار إلى أن اللقاء يتناول دور المرأة في دفع عجلة التنمية من خلال مشاركتها في سوق العمل، وتوليها مناصب قيادية، فضلًا عن مدى كفاية الأنظمة والإجراءات والتدريب والتوعية، لتمكينها.

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كما يستعرض اللقاء أدوار المرأة محليًا دوليًا ومشاركتها الفاعلة في كل الميادين لدفع عجلة التنمية في المملكة وتمثيلها خارجها: الواقع والمأمول، إضافة إلى دورها في تعزيز منظومة القيم والهوية الوطنية.

وأضاف الدكتور الفوزان، أنَّ المجتمع شهد خلال الأعوام القليلة الماضية اهتمامًا أكبر بتمكين المرأه في سوق العمل، ومشاركتها في المسيرة التنموية المتنوعة للمملكة، منوهًا بما حظيت به ولا تزال من اهتمام كبير ومستحق من قيادتنا الرشيدة، والذي توّج بدعمها في رؤية 2030، وعكست التقدير الحقيقي لها، فباتت شريكة في هذا الحراك الحضاري اللافت الذي تعيشه بلادنا.

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