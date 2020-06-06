«الإذاعة والتلفزيون» تحصل على جائزة Digital Studio Award العالمية

في إنجاز جديد، حققت هيئة الإذاعة والتلفزيون، جائزة (Digital Studio Award) العالمية، لأفضل التقنيات الفنية لعام 2020.

وقال مساعد رئيس الهيئة للشؤون الهندسية، المهندس «حاتم أبوناصف»، في بيان نشر عبر حساب هيئة الإذاعة والتلفزيون بتويتر، إن الهيئة حصلت على هذه الجائزة كأهم المؤسسات الإعلامية التي عملت على استحداث نظام تقني متطور للبث التلفزيوني، يسهم بزيادة قدرة الإنتاج الإبداعي ويرفع كفاءة تشغيل القنوات التلفزيونية لتصبح بتقنية التشغيل الذاتي المركزي، وبالتالي تقليل نسب الخطأ البشري.

من جانبهم، أثنى القائمون على الجائزة، التي عقدت عبر البث المرئي، على مدى الإنتاج الإبداعي وسمّته العامة في أغلب ما تقدمه الهيئة من برامج وتغطيات.

Advertisements

ويتم منح هذه الجائزة وفق محكّمين دوليين، وتشرف عليها عديد من الجهات ذات الاختصاص في مجال الإعلام والمحتوى ذي التقنيات الفنية المتقدمة.

اقرأ أيضا:

تمتلك 460 ألف عمل.. وزير الإعلام عن قناة "ذكريات" «كنز وطني فني»