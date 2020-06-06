شكرا لقرائتكم خبر عن 665 مسجدا إضافيا مؤقتا بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
وبين المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض الشيخ سامي بن سليمان المشيقح، في تصريح له، أن الفرع وجه خطباء الجوامع والمساجد بمراعاة عدد من الضوابط والتعليمات الخاصة بإقامة صلاة الجمعة، وهي أن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.
ونوه بالوعي لدى المصلين في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لحماية المصلين ومنعاً لانتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الجولات الرقابية التي نفذها الفرع خلال اليومين الماضيين كشفت عن تطبيق للإجراءات ووعي تام من المصلين بخطورة الوباء وأهمية التعاون لمنع انتشاره.
كانت هذه تفاصيل خبر 665 مسجدا إضافيا مؤقتا بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.