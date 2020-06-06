إغلاق مركز تسوق شهير بصفا جازان يدخل الزبائن دون كمامات

2020-06-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

في تجاوب سريع مع “متابعات الخليج 365“، باشر فريق مختص بأمانة منطقة جازان، بعد تلقيهم بلاغًا مساء اليوم الجمعة، عن وجود مخالفات تتعلق بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أحد متاجر التسوق الشهيرة، والواقع على طريق الملك عبدالله في مدينة جازان.

وأغلقت أمانة جازان، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية، المتجر الشهير، بعد معاينة ورصد الفرق الرقابية بالأمانة عدة مخالفات بحق المنشأة، تتمثل بعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الجديدة للحد من تفشي فيروس كورونا، والتي أقرتها وزارة الداخلية قبل أيام.

يأتي ذلك بعد أن تلقت “متابعات الخليج 365“، منذ عدة أيام شكاوي من سكان حي الصفا، بوجود مخالفات بأحد متاجر التسوق بالحي، وعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية الجديدة، منها عدم وجود قياس لدرجة الحرارة، إضافة إلى إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة، أو ما يغطي الأنف والفم.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، ردًا على “متابعات الخليج 365“، أنه تم إبلاغ المختصين بالأمانة وتوجيههم بالمعاينة واتخاذ اللازم، مطالبًا من المواطنيين والمقيمين بزيادة الوعي والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة من فيروس كورونا.

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يذكر أنَّ وزارة الداخلية أوضحت قبل أيام، أن عدم التزام منشآت القطاع الخاص منها إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، أو عدم تطهير العربات، وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال، سيؤدي إلى مخالفة المنشأة.

ولفتت الداخلية إلى أن غرامة هذه المخالفات 10 آلاف ريال، ويتم غلق المنشأة 3 أشهر، كما تتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ويتم غلق المنشأة 6 أشهر.

ودعت الداخلية الجميع إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهم من كورونا.





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