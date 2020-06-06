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إعادة فتح فرع مكتبة الملك عبدالعزيز في جامعة بكين

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2020-06-06

إعادة فتح فرع مكتبة الملك عبدالعزيز في جامعة بكين

بعد إغلاقه عدة أشهر بسبب تفشي وباء

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت صحيفة الشعب الصينية إنه تم إعادة فتح فرع مكتبة الملك عبد العزيز العامة في جامعة بكين أمام المعلمين والطلاب اعتباراً من يوم أمس الجمعة بعد إغلاقه منذ تفشي وباء فيروس كورونا الجديد.

وقال فرع المكتبة في بيان صدر على موقع الانترنت إنه تم استئناف كل الخدمات داخل مبنى المكتبة منذ 5 يونيو، مرحبا بالمعلمين والطلاب للاستمتاع بخدمات المكتبة.

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ويقع فرع المكتبة في مبنى مؤلف من ستة طوابق، ثلاثة منها تحت الأرض، وتم بناء هذا الفرع في موقع مميز بالقرب من مدخل الجامعة، على مساحة 13 ألف متر مربع، ويحتوي على قاعات للقراءة والمطالعة، وقاعة محاضرات ومركز للمعارض المتخصصة إضافة إلى مركز للدراسات العربية الصينية ومكتبة المخطوطات القديمة في جامعة بكين.

وتم إكمال بناء فرع مكتبة الملك عبد العزيز العامة في جامعة بكين في مارس 2017 خلال زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى جامعة بكين، ثم افتتح في مارس 2018.


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