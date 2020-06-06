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حالات كورونا في أمريكا تقارب المليونين والوفيات تجاوزت 111 ألفاً
البرازيل ثانياً بعدد 646,006 حالات تليها روسيا بـ458,689
متابعات الخليج 365 - سعد البحيري
اقترب عدد حالات كورونا المؤكدة في الولايات المتحدة من مليوني حالة فيما تجاوز عدد الوفيات 111 ألفاً، لتحتل بذلك المركز الأول على مستوى العالم بحسب الإصابات والوفيات.
وبحسب موقع إحصائيات العالم فقد بلغ عدد حالات كورونا في أمريكا 1,965,912 حالة بما يعادل 28 % من عدد الحالات المسجلة حول العالم والتي وصلت إلى 6,862,700 فيما وصل عدد الوفيات إلى 111,394 من أصل 398,496 حالة وبما يعادل 27.8 % من وفيات العالم.
وفي المركز الثاني على مستوى العالم بحسب عدد الإصابات تأتي البرازيل بعدد 646,006 حالات تليها روسيا بعدد 458,689 حالة، ثم إسبانيا بعدد 288,058 فالمملكة المتحدة برصيد 283,311 حالة.
أما بحسب الوفيات فتأتي المملكة المتحدة في المركز الثاني بعد أمريكا بعدد 40,261 حالة وفاة فيما تحل البرازيل ثالثاً بعدد 35,047 حالة تليها إيطاليا التي تصدرت وفيات كورونا لعدة أسابيع لكنها تراجعت للمركز الرابع بعدد 33,774 حالة وفاة ثم فرنسا في المركز الخامس عالميا بعدد 29.111 حالة.
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