8 إجراءات احترازية مشددة في جدة تبدأ اليوم ولمدة 15 يوماً

2020-06-06

متابعات الخليج 365 - جدة

تبدأ وزارة الداخلية اليوم ولمدة 15 يوماً في تطبيق عدد من الاحترازات المشددة في مدينة جدة بعد تقييم الأوضاع بها خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثانية من تخفيف الإجراءات والقيود الخاصة بالحد من انتشار عدوى كورونا.

ونشرت الداخلية إنفوجرافيك يوضح الإجراءات التي سيتم تطبيقها في جدة خلال هذه الفترة وتشمل:

Advertisements

منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا. تعليق أداء الصلوات في المساجد. تعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص. تعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي. استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات. السماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول. منع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص. استمرار الفئات المسـتثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها، مـع مراعـاة أن يكـون ذلك في أضيـق نطـاق، ووفـق الإجـراءات والضوابـط التـي تضعهـا الجهـة المعنية.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس أنه بناءً على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة، فقد تقرر إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من يوم السبت 14 شوال 1441 هجرية الموافق 6 يونيو 2020 ميلادية، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441 هجرية الموافق 20 يونيو 2020 ميلادية.

وشدَّد مصدر بالداخلية على استمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعا مستمرًا خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعدادًا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع موضحًا أن بقية مدن ومحافظات المملكة سيستمر الوضع بها كما هو المعمول به حاليًا.

وأكد أنه في حال ظهور بوادر توجب إجراء تغيير في الآلية في أي منطقة أو محافظة أو مدينة أو حي فإن ذلك سيُعلن في حينه.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19