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موريتانيا: 99 إصابة جديدة بكورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع إجمالي عدد الحالات إلى 883

سجلت موريتانيا 99 إصابة جديدة بفيروس ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 883 حالة مؤكدة.

وأفاد مدير الصحة العمومية بموريتانيا سيدي ولد الزحاف، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، حول الوضعية الوبائية في بلاده؛ بأن اكتشاف الإصابات الجديدة تمت إثر إجراء 425 تحليلًا مخبريًّا.

وأضاف أن عدد المتعافين ارتفع إلى 69 حالة، إلى جانب تسجيل 4 وفيات جدد، ليصل عدد الوفيات إلى 43 شخصًا.فيروس كورونا الجديد

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 12:41 PM

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ارتفاع إجمالي عدد الحالات إلى 883

موريتانيا: 99 إصابة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)

سجلت موريتانيا 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 883 حالة مؤكدة.

وأفاد مدير الصحة العمومية بموريتانيا سيدي ولد الزحاف، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، حول الوضعية الوبائية في بلاده؛ بأن اكتشاف الإصابات الجديدة تمت إثر إجراء 425 تحليلًا مخبريًّا.

وأضاف أن عدد المتعافين ارتفع إلى 69 حالة، إلى جانب تسجيل 4 وفيات جدد، ليصل عدد الوفيات إلى 43 شخصًا.

الكلمات المفتاحية

، موريتانيا: 99 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365

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