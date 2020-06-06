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سجلت موريتانيا 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 883 حالة مؤكدة.
وأفاد مدير الصحة العمومية بموريتانيا سيدي ولد الزحاف، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، حول الوضعية الوبائية في بلاده؛ بأن اكتشاف الإصابات الجديدة تمت إثر إجراء 425 تحليلًا مخبريًّا.
وأضاف أن عدد المتعافين ارتفع إلى 69 حالة، إلى جانب تسجيل 4 وفيات جدد، ليصل عدد الوفيات إلى 43 شخصًا.فيروس كورونا الجديد
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 12:41 PM
ارتفاع إجمالي عدد الحالات إلى 883موريتانيا: 99 إصابة جديدة بكورونا
سجلت موريتانيا 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 883 حالة مؤكدة.
وأفاد مدير الصحة العمومية بموريتانيا سيدي ولد الزحاف، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، حول الوضعية الوبائية في بلاده؛ بأن اكتشاف الإصابات الجديدة تمت إثر إجراء 425 تحليلًا مخبريًّا.
وأضاف أن عدد المتعافين ارتفع إلى 69 حالة، إلى جانب تسجيل 4 وفيات جدد، ليصل عدد الوفيات إلى 43 شخصًا.
، موريتانيا: 99 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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