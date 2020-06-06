محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي عدد المتعافين يصل إلى 1924 حالة سجّل السودان 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و14 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 99. وقالت وزارة الصحة السودانية: العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة بلغ 5865، والوفيات 347، فيما بلغ عدد المتعافين 1924 حالة. فيروس كورونا الجديد 06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 12:18 PM Advertisements إجمالي عدد المتعافين يصل إلى 1924 حالة السودان: 151 إصابة بكورونا و14 حالة وفاة السودان: 151 إصابة بكورونا و14 حالة وفاة سجّل السودان 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، و14 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 99. وقالت وزارة الصحة السودانية: العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة بلغ 5865، والوفيات 347، فيما بلغ عدد المتعافين 1924 حالة. الكلمات المفتاحية ، السودان: 151 إصابة بكورونا و14 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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