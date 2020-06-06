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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 197 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة مقابل 144 في اليوم السابق، إضافة إلى 8855 إصابة جديدة؛ لترتفع الحصيلة إلى 5725 وفاة و458689 إصابة.
ومع ارتفاع معدل الوفيات اليومية، حافظ مؤشر الإصابات على الاستقرار مع زيادة طفيفة مقارنة بـ 8726 حالة في الإحصائية السابقة.
وحسب بيان أصدره مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن 8708 مرضى تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليبلغ إجمالي المتعافين 221388 شخصاً.
وذكر البيان أن 36.9% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.
فيروس كورونا الجديد
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 12:14 PM
مؤشر مستقر وزيادة طفيفة.. 197 وفاة و8.8 ألف حالة جديدة خلال 24 ساعةروسيا.. 36 % من مصابي "كورونا" الجدد بلا أعراض وتعافي 221 ألفاً
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 197 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة مقابل 144 في اليوم السابق، إضافة إلى 8855 إصابة جديدة؛ لترتفع الحصيلة إلى 5725 وفاة و458689 إصابة.
ومع ارتفاع معدل الوفيات اليومية، حافظ مؤشر الإصابات على الاستقرار مع زيادة طفيفة مقارنة بـ 8726 حالة في الإحصائية السابقة.
وحسب بيان أصدره مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن 8708 مرضى تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليبلغ إجمالي المتعافين 221388 شخصاً.
وذكر البيان أن 36.9% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.
، روسيا.. 36 % من مصابي "كورونا" الجدد بلا أعراض وتعافي 221 ألفاً ،
المصدر : الخليج 365
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