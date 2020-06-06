محمد بن مسعود - الدمام - حالة تصحبها رياح سطحية نشطة وتستمر حتى الـ 11 مساءً أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم؛ تضمنت أمطاراً رعدية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ مدى الرؤية. وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل: الحناكية - المدينة المنورة - بدر - خيبر، تستمر حتى الـ11 من مساء اليوم السبت.الأرصاد حالة الطقس "الأرصاد" تنبّه المدينة المنوّرة: أمطار رعدية وتدنٍ في الرؤية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-06 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم؛ تضمنت أمطاراً رعدية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ مدى الرؤية. وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل: الحناكية - المدينة المنورة - بدر - خيبر، تستمر حتى الـ11 من مساء اليوم السبت. Advertisements 06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 10:29 AM حالة تصحبها رياح سطحية نشطة وتستمر حتى الـ 11 مساءً حالة تصحبها رياح سطحية نشطة وتستمر حتى الـ 11 مساءً أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم؛ تضمنت أمطاراً رعدية مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ مدى الرؤية. وبيّنت الإدارة أن الحالة التي تشمل: الحناكية - المدينة المنورة - بدر - خيبر، تستمر حتى الـ11 من مساء اليوم السبت. ، "الأرصاد" تنبّه المدينة المنوّرة: أمطار رعدية وتدنٍ في الرؤية ،

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