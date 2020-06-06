، بينها 500 مليون من المملكة.. "العشرين" تتعهد بـ 21 مليار دولار لمكافحة كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - لدعم الأدوات التشخيصية واللقاحات والعلاجات وأعمال البحث والتطوير

تعهدت دول مجموعة العشرين بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا؛ بينها 500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية التي ترأس المجموعة حالياً.

وذكر بيان للمجموعة في ساعة مبكرة من صباح السبت أن "مجموعة العشرين والدول المدعوة قادت الجهود العالمية لدعم مكافحة جائحة فيروس كورونا، التي نتج عنها حتى اليوم تعهدات بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي لدعم تمويل الصحة العالمية".

وأضاف البيان، بحسب رويترز، "سيتم تخصيص هذه المساهمات للأدوات التشخيصية واللقاحات والعلاجات وأعمال البحث والتطوير".

وكانت المجموعة قد دعت في أبريل كل الدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص، إلى المساعدة في سد فجوة مالية تزيد على ثمانية مليارات دولار لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وتعهدت المملكة العربية السعودية التي ترأس مجموعة العشرين حالياً بتقديم 500 مليون دولار لدعم الجهود العالمية لمكافحة الجائحة.. وقالت إنها ستخصّص 150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي، و150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، و200 مليون دولار للمنظمات والبرامج الدولية والإقليمية الصحية المختصة الأخرى.

وتُوفي ما لا يقل عن 391108 أشخاص على مستوى العالم من مرض كوفيد-19، كما أُصيب أكثر من 6.68 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد الذي يسبّبه، بعد بدء تفشي الفيروس في مدينة ووهان بالصين في بداية ديسمبر.فيروس كورونا الجديد