، الطقس اليوم: فرصة لهطول أمطار رعدية على المدينة وحائل والجوف والمرتفعات ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة كذلك على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، الجوف، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من الساحل الغربي للبحر الأحمر، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنوّرة، الحدود الشمالية، الجوف.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.الأرصاد حالة الطقس
الطقس اليوم: فرصة لهطول أمطار رعدية على المدينة وحائل والجوف والمرتفعاتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-06
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة كذلك على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، الجوف، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من الساحل الغربي للبحر الأحمر، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنوّرة، الحدود الشمالية، الجوف.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
10:08 AM
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
12:05 PM
رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق بينها الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة كذلك على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، الجوف، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من الساحل الغربي للبحر الأحمر، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنوّرة، الحدود الشمالية، الجوف.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
، الطقس اليوم: فرصة لهطول أمطار رعدية على المدينة وحائل والجوف والمرتفعات ،
المصدر : الخليج 365
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