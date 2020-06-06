شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني": غداً أول أيام مربعانية القيظ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف عبد العزيز الحصيني خبير الأرصاد وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية بدء موسم مربعانية القيظ والذي يتميز بإرتفاع درجة الحرارة غداً الأحد .
وأكد "الحصيني " على حسابه الرسمي على " تويتر " أن اليوم السبت آخر الكنه ليكون غداً "الثريا" أول طوالع مربعانية القيظ .
وأضاف أن مربعانية القيظ 40 يوم مقسمة على الثريا والدبران والهقعة،وفي منتصفها ينعدم الظل وتتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان ليبدأ الصيف فلكياً الأحد 1441/10/29ه .
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