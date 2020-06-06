شاهد.. ملاحقة المخالفين للإجراءات الاحترازية في شوارع جدة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): عملت الدوريات الأمنية في شوارع وداخل أحياء مدينة جدة بمكة المكرمة، على ملاحقة المُخالفين لقرار إعادة تشديد الإجراءات الاحترازية 15 يوماً. عملت الدوريات الأمنية في شوارع وداخل أحياء مدينة جدة بمكة المكرمة، على ملاحقة المُخالفين لقرار إعادة تشديد الإجراءات الاحترازية 15 يوماً. وشددت الدوريات الأمنية على التأكد من حمل مَن يتحركون في أوقات منع التجول تصاريح من تطبيق "توكلنا". وفي السياق نفسه، أخذت الدوريات تتأكد من ارتداء قائدي المركبات الكمامات واتخاذهم الإجراءات الاحترازية.

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