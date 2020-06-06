شكرا لمتابعة خبر عن أبرز مزايا الدراسة في أكاديمية نيوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تستقبل أكاديمية نيوم، طلبات التسجيل في برنامجها التدريبي "نيوم للدبلوم المهني المنتهي بالتوظيف" الذي أعلن عنه مؤخراً، ضمن مبادراتها التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الشابة للعمل في مشروع نيوم.

وتشمل أكاديمية نيوم، برامج معتمدة وفق أعلى المعايير الدولية والمحلية؛ فضلًا عن الحصول على فرصة عمل بعد الانتهاء من البرنامج، ومخصصات شهرية للمتدربين بقيمة (1000) ريال، وحتى الانتهاء من البرنامج؛ فيما التخصصات هي: السياحة (أدبي /علمي)، الضيافة (أدبي /علمي)، الأمن السيبراني (علمي).

ويعد هذا البرنامج مخصص للطلاب المتخرجين من الثانوية العامة والمميزين من سكان المجتمع المحلي في منطقتي تبوك ونيوم والذين يقع عليهم الاختيار بهدف تعزيز قدراتهم المهنية والمعرفية وتوظيفهم ضمن قطاعات نيوم.

وتتمثل الأولوية لحديثي التخرج من المدارس الثانوية داخل منطقة نيوم؛ بينما يستهدف البرنامج 6000 متدرب خلال السنوات الخمسة القادمة، ومنهم 1000 طالب في عام 2020؛ فيما الأحد القادم ، آخر موعد لاستقبال الطلبات ، داعيةً الخريجين والخريجات من أبناء وبنات المنطقة للمسارعة في التسجيل عبر موقع أكاديمية نيوم.