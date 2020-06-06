شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مكتبة بحائل إثر إكتشاف إصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): قررت بلدية وسط المدينة بحائل إغلاق مكتبة شمال حائل بعد التأكد من إصابة أحد العاملين بها بكورونا . قررت بلدية وسط المدينة بحائل إغلاق مكتبة شمال حائل بعد التأكد من إصابة أحد العاملين بها بكورونا . وأكدت البلدية على تطهير المكتبة وإتباع الإجراءات اللازمة مع باقي العاملين ، داعية جميع من تعاملوا معها خلال الخمس أيام الماضية بالعزل المنزلي والتواصل مع وزارة الصحة حال ظهور أعراض. .

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