شكرا لمتابعة خبر عن إزالة تعديات على 34 ألف متر في فيحاء مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تمكنت أمانة العصمة المقدسة من إزالة تعديات على مساحة 34 ألف متر بمنطقة الفيحاء شمال مكة المكرمة . تمكنت أمانة العصمة المقدسة من إزالة تعديات على مساحة 34 ألف متر بمنطقة الفيحاء شمال مكة المكرمة . وتمت إزالة 47 مبنى ومنزل وحظيرة بالتعاون مع الجهات الأمنية واستدعاء المخالفين لمسائلتهم نظامياً . وأكدت بلدية العمرة الفرعية على استمرار الحملات الرقابية وعدم التهاون مع أي تعدي سواء على أراضيحكومية او خاصة .

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