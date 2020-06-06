شكرا لمتابعة خبر عن "الأحوال المدنية" تستقبل المراجعين بداية من غدٍ الأحد بشرط الحصول على موعد عبر "أبشر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الأحوال المدنية أنها ستبدأ من يوم غدً الأحد الموافق 15 شوال 1441هـ استقبال المستفيدين الذين تستدعي الحاجة حضورهم لمكاتبها بعد حصولهم على حجز موعد مسبق عبر خدمة المواعيد الإلكترونية المتوفرة في منصة "أبشر".

وقالت إنه لن يتم استقبال أي مستفيد لا يحمل موعدًا مسبقا تماشيًا مع التدابير الوقائية، مشيرة إلى أن عودة الموظفين ستكون وفق الضوابط والإجراءات التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

وشددت على جميع المواطنين والمواطنات الذين تدعو الحاجة لضرورة مراجعتهم لمكاتب الأحوال المدنية، أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة مثل إلزامية لبس الكمام، والمحافظة على التباعد داخل المقر بمسافة لا تقل عن مترين، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة.

وأشارت إلى أنه تم تحديد فئات يمنع استقبالها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع، وهم: كبار السن ممن يبلغ عمرهم 65 سنة فأكثر، وذوو الأمراض المزمنة والحوامل، ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض مثل ارتفاع درجة الحرارة والكحة وضيق التنفس.