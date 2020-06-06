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شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني» : أمطار ورياح على بعض مناطق المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع عبد العزيز الحصيني خبير الأرصاد الجوية وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية هطول أمطار اليوم السبت وليلة الأحد على بعض مناطق المملكة .
وأكد "الحصيني " أن الأمطار ستكون متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وشرقها وحائل .
كما توقع رياح وغبار على أجزاء من الشرقية وغرب وشمال المملكة ، منوهاً الجميع بأخذ الحيطة والحذر .
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