شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني» : أمطار ورياح على بعض مناطق المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع عبد العزيز الحصيني خبير الأرصاد الجوية وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية هطول أمطار اليوم السبت وليلة الأحد على بعض مناطق المملكة .

وأكد "الحصيني " أن الأمطار ستكون متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وشرقها وحائل .

كما توقع رياح وغبار على أجزاء من الشرقية وغرب وشمال المملكة ، منوهاً الجميع بأخذ الحيطة والحذر .