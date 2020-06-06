شكرا لمتابعة خبر عن مقارنة بين الاختبار التحصيلي عن بعد في المنازل والمقرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم السبت، عن مقارنة بين خياريّ الاختبار التحصيلي عن بُعد في المنازل، والاختبار التحصيلي عن بعد في المقرات.

وأوضحت أنه يتكون الاختبار التحصيلي عن بعد في المنازل والمقرات، من 44 سؤالًا في كل منهما وأسئلة الاختيار لا تحتاج إلى المسودة ومع ذلك تم توفير مسودة إلكترونية؛ فيما لا يسمح بآلة حاسبة خارجية يوجد آلة حاسبة إلكترونية في نظام الاختبار.

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وأشارت الهيئة، إلى أن فترة الاختبار في كل منهما ساعة وعليه 100 درجة، ونظام الاختبار examsoft من شركة examplify؛ بينما هناك فارق في المتطلبات؛ حيث أن متطلبات الاختبار التحصيلي عن بعد في المنازل تقنية تتمثل في ضرورة توفر جهاز حساب آلي ثابت أو لابتوب ويندوز 10 أو ماك مع وجود اتصال بالإنترنت وكاميرا ومايكروفون.

وقالت أن متطلبات الاختبار التحصيلي عن بعد في المقرات، هي متطلبات صحية تتمثل في: تنفيذ دليل الإرشادات والاشتراطات الصحية خلال فترة الاختبارات في فروع المركز الوطني للقياس للوقاية من الفيروس المستجد الصادر من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" .