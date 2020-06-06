مكر جديد من قطر لضرب علاقة المملكة والإمارات يُبرز تصرفاتها الطفولية

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كشف الأمير سطام بن خالد آل سعود، عن حساب مزور جديد مدعوم من قطر يسعى لتدمير علاقة المملكة بالإمارات.

ويحمل الحساب المزور اسم منصور خلفان؛ وغرد الأمير سطام قائلًا: “حساب مزور يقف خلفه تنظيم الحمدين يتحدث بإسم مواطن إماراتي الهدف من ورائه ضرب العلاقات الأخوية بين السعودية و الإمارات..، هذه التصرفات الطفولية تكشف لنا مدى الحقد لديهم وإفلاسهم وأنهم دوما يسعون لدس الدسائس والفتن بين الشعوب العربية التي أصبحت واعية ومدركة لكل ألاعيبكم ومكركم”.





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