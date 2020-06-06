فيديو متداول.. زحام شديد على أبواب “مسجد قباء” عند الدخول لصلاة الجمعة

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أظهر مقطع فيديو متداول انتظار المصلين لدخول مسجد قباء بالمدينة المنورة، لأداء أول صلاة جمعة بعد السماح بالصلاة بالجوامع والمساجد، حيث ظهر تزاحم شديد على الأبواب.

وبيّن الفيديو المصلين الذين لم يراعوا بعض البروتوكولات الوقائية التي أُعلنت بشأن الصلاة في الجوامع والمساجد، مثل التباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم عند الدخول، فيما بدا الالتزام بارتداء الكمامة وإحضار سجادة الصلاة الشخصية.