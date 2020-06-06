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أظهر مقطع فيديو متداول انتظار المصلين لدخول مسجد قباء بالمدينة المنورة، لأداء أول صلاة جمعة بعد السماح بالصلاة بالجوامع والمساجد، حيث ظهر تزاحم شديد على الأبواب.
وبيّن الفيديو المصلين الذين لم يراعوا بعض البروتوكولات الوقائية التي أُعلنت بشأن الصلاة في الجوامع والمساجد، مثل التباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم عند الدخول، فيما بدا الالتزام بارتداء الكمامة وإحضار سجادة الصلاة الشخصية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو متداول.. زحام شديد على أبواب “مسجد قباء” عند الدخول لصلاة الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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