القبض على مواطن يستدرج الأطفال عبر مواقع التواصل ويتحرش بهم

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ألقت شرطة منطقة عسير على مواطن اتخذ من حسابه على أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لاستدراج الأطفال والتحرش بهم.
وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، أنه تمت متابعة مقاطع الفيديو الخاصة بالشخص وما ورد بها من عبارات ذات مدلولات وإيحاءات خادشة للحياء، بالإضافة إلى مجاهرته بأفعاله.
وأضاف أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هويته والقبض عليه..، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.
وأكد أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.
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